Перепутавшая педали женщина устроила ДТП в Калининграде

Калининград, 5 октября. Местная жительница устроила ДТП, перепутав педали. Видео происшествия опубликовал один из популярных telegram-каналов. Ситуацию прокомментировали горожане.

«Она опасна для общества, а вдруг там оказались бы люди?» — возмутился Виталий В. в разговоре с корреспондентом ФАН. «Как так вообще можно было? Но смешно», — сказала корреспонденту ФАН Анастасия Л.

Калининградка резко въехала на тротуар, сшибла три бетонные клумбы, а потом толкнула багажником припаркованный неподалеку автомобиль. Его чуть не выбросило на проезжую часть.

Ранее ФАН сообщал, что водитель из Калининграда перепутал педали и влетел в остановку. На ней находилась женщина с ребенком, оба были доставлены в больницу.