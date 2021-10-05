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Перепутавшая педали женщина устроила ДТП в Калининграде

  /   Обновлено: 05 октября 2021 13:41
Общество
Перепутавшая педали женщина устроила ДТП в Калининграде
pixabay.com  /  xusenru

Калининград, 5 октября. Местная жительница устроила ДТП, перепутав педали. Видео происшествия опубликовал один из популярных telegram-каналов. Ситуацию прокомментировали горожане.

«Она опасна для общества, а вдруг там оказались бы люди?» — возмутился Виталий В. в разговоре с корреспондентом ФАН. 

«Как так вообще можно было? Но смешно», — сказала корреспонденту ФАН Анастасия Л.

Калининградка резко въехала на тротуар, сшибла три бетонные клумбы, а потом толкнула багажником припаркованный неподалеку автомобиль. Его чуть не выбросило на проезжую часть.

Ранее ФАН сообщал, что водитель из Калининграда перепутал педали и влетел в остановку. На ней находилась женщина с ребенком, оба были доставлены в больницу.

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