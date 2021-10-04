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Тела двух женщин и мужчины нашли в закрытой изнутри квартире под Калининградом
Происшествия
Тела двух женщин и мужчины нашли в закрытой изнутри квартире под Калининградом
pixabay.com  / 

Калининград, 4 октября. Тела трех жителей города Советска Калининградской области обнаружены в закрытой изнутри квартире. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в Следственном комитете региона. 

«Проводится проверка, назначена судмедэкспертиза. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Товарищи вели асоциальный образ жизни, это не отравление окисью углерода, они не топили печку и задохнулись, это не газ», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Умер 50-летний мужчина, 46-лентяя и 61-летняя женщины. Причину их смерти установит судмедэкспертиза, виновников произошедшего накажут. 

Ранее ФАН сообщал, что житель Ленобласти нашел своего соседа в луже крови. Дверь в его квартиру была открыта. 

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россия калининград калининградская область
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