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Кровососущие лосиные клещи активизировались на Куршской косе под Калининградом
Общество
Кровососущие лосиные клещи активизировались на Куршской косе под Калининградом
wikipedia.org  /  Christian Fischer/CC BY-SA 3.0

Калининград, 4 октября. Опасные мухи активизировались на Куршской косе. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в самом национальном парке. 

«Правильное название — оленья кровососка. Лосиной мухой их прозвали в народе. Это кровососущее насекомое, которое активизируется осенью. Внешне они напоминают клещей, поэтому их и путают», — сообщил корреспонденту ФАН научный сотрудник нацпарка Кирилл Иванюков.

По повадкам опасные насекомые напоминают вампиров. Человеку могут причинить сильные неудобства и даже укусить. Насекомые — переносчики боррелиоза, хоть и предпочитают писаться кровью крупных парнокопытных. 

«Если попадет на тело человека, она не впивается. Может зарыться в волосы, забраться под одежду. Это насекомые, которые питаются исключительно кровью крупных копытных, оленей и лосей. На одном животном может жить до тысячи особей. Если она видит жертву, то реагирует на тепло и запах, и чем крупнее объект, тем больше вероятность их атаки. Крылья им нужны, чтобы долететь до жертвы. Потом они их сбрасывают и начинают жить на животном», — рассказал корреспонденту ФАН Кирилл Иванюков. 

Посещающим Куршскую косу туристам рекомендуется одеваться в закрывающую тело одежду и надевать головные уборы. Мухи-кровососы могут подстеречь рано утром на высоте Мюллера или в других местах, где гуляют стада оленей.

«Жизнь их не очень длинная, они питаются, находят пару, размножаются. Кроме лосей и оленей, конечно, присасываются к косулям, кабанам, лисам, но не в таком количестве. На теле человека лосиная муха жить не будет, только по ошибке может под одежду забраться или в волосы. Они доставляют беспокойство, особенно в тех местах, где прошли животные», — говорит Кирилл Иванюков корреспонденту ФАН.

Он добавил, что нельзя избавиться от кровососущих с помощью взмахов руками. Лучше сразу максимально обезопасить себя. 

Ранее ФАН сообщал, что за лето национальный парк Куршская коса посетило рекордное количество туристов. Его инфраструктура выдержала масштабный наплыв посетителей.. 

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