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Непривитых от COVID-19 перестанут пускать в рестораны и фитнес-центры в Калининграде
Общество
Непривитых от COVID-19 перестанут пускать в рестораны и фитнес-центры в Калининграде
pixabay.com  /  viarami

Калининград, 4 октября. Режим СOVID-free введут в ресторанах и фитнес-центрах региона. Об этом ФАН сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 

«Начиная с 8 октября 2021 года посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а с 1 ноября 2021 года спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров не допускается без предъявления либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», — сообщают в правительстве Калининградской области. 

Желающие ходить в места массового скопления людей должны будут подтвердить свою вакцинацию или предоставить данные о перенесенной коронавирусной инфекции. Вводится также ряд других запретов. Проведение досуговых мероприятий в сфере культуры возможно только в случае заполнения зала на 50%, число людей на спортивных соревнованиях и мероприятиях не должно превышать 50 человек. 

В регионе приостановлена деятельность аттракционов, дети до 14 лет не посещают места общественного питания и заведения общепита без сопровождения взрослых. Нахождение граждан без масок, закрывающих нос и рот, запрещено в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах, на вокзалах, станциях, в МФЦ, в почтовых отделениях, в отделениях банков, медицинских организациях. Групповые экскурсии с участием граждан без прививок под запретом. Туристы могут свободно посещать кафе и рестораны в своих гостиницах. 

Ситуацию ФАН прокомментировали местные жители. Они не ожидали резкого введения ограничений.

«Я в печали! Никуда теперь не пустят?! И работа пострадает, я провожу художественные мастер-классы. Пока все привьются», — рассказала корреспонденту ФАН калининградка Анастасия М.

«Интересно, как теперь офисные сотрудники будут жить. Не все любят брать с собой контейнеры», — сказала корреспонденту ФАН Анастасия Ж. 

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 269 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения Калининградской области, достигло 798. Данные о числе горожан на ИВЛ признаются неутешительными. 

Ранее ФАН сообщал, что Андрей Воробьев предложил внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок. Он занимает должность губернатора Московской области. 

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