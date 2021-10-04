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Происшествия
Более 47 млн руб. было похищено в рамках строительства дорог в Калининградской области
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Более 47 млн руб. было похищено в рамках строительства дорог в Калининградской области
Происшествия
Более 47 млн руб. было похищено в рамках строительства дорог в Калининградской области
Невские Новости  /  Матвей Владимиров

Калининград, 4 октября. Директор крупной строительной компании одного из регионов России подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 47 миллионов 890 тысяч рублей. Как сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая, он обвиняется в нецелевом расходовании средств по федеральной программе «Развитие транспортной системы России».

По данному факту следственной частью УМВД России по Калининградской области было возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 159 УК РФ.

«Несмотря на то, что строительный холдинг фигуранта находится далеко от Калининграда в другом регионе России, денежные транши из федерального бюджета должны были быть использованы на строительстве автомобильной развязки в Калининградской области, однако перечислены были на иные цели. Речь идет о суммах в особо крупном размере, под которые генеральным директором были предоставлены заведомо ложные сведения и акты выполненных работ, что подтвердили обыски, проведенные в офисах компании в двух субъектах Российской Федерации», — рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Факт хищения средств установили сотрудники УФСБ России по Калининградской области. Ими были проведены оперативно-розыскные мероприятия — обыски, в рамках которых и были изъяты поддельные документы. Причины и условия совершения противоправной деятельности устанавливаются, как и все обстоятельства произошедшего. 

Ранее ФАН сообщал, что регионы России получат более миллиарда рублей на строительство дорог. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. 

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Все новости / Происшествия / Более 47 млн руб. было похищено в рамках строительства дорог в Калининградской области
россия калининград калининградская область
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