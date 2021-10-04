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Антон Алиханов отказался от мандата в Госдуму ради работы в Калининграде

  /   Обновлено: 04 октября 2021 14:18
Общество
Антон Алиханов отказался от мандата в Госдуму ради работы в Калининграде
Невские Новости  /  Матвей Владимиров

Калининград, 4 октября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от мандатов в Госдуму ради своего поста. Об этом он рассказал в ответ на вопрос одного из подписчиков в Instagram. В нижней палате Федерального собрания на его место сядет бизнесмен Андрей Горохов, а в региональном парламенте заменит председатель Союза женщин Марина Матюнина. 

«Он (Горохов. — прим. ФАН) был в тройке, вторым номером шел. Я решил остаться в регионе на своем рабочем месте и не переходить на работу в Госдуму. Свои планы озвучивал заранее, никакого обмана, это обычная политическая практика. Делился своим скромным рейтингом с однопартийцами», — сообщил Алиханов. 

Андрей Горохов главе региона импонирует, поскольку создает новые рабочие места в Калининградской области. По его словам, в региональный бюджет бизнесмен платит сотни миллионов рублей. 

Ранее ФАН сообщал, что Алиханов рассказал о реконструкции старинного немецкого поселка Железнодорожный под Калининградом. Восстанавливаются памятники немецкого зодчества и строятся туристические объекты.

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россия калининград калининградская область алиханов
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