Антон Алиханов отказался от мандата в Госдуму ради работы в Калининграде

Калининград, 4 октября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от мандатов в Госдуму ради своего поста. Об этом он рассказал в ответ на вопрос одного из подписчиков в Instagram. В нижней палате Федерального собрания на его место сядет бизнесмен Андрей Горохов, а в региональном парламенте заменит председатель Союза женщин Марина Матюнина.

«Он (Горохов. — прим. ФАН) был в тройке, вторым номером шел. Я решил остаться в регионе на своем рабочем месте и не переходить на работу в Госдуму. Свои планы озвучивал заранее, никакого обмана, это обычная политическая практика. Делился своим скромным рейтингом с однопартийцами», — сообщил Алиханов.

Андрей Горохов главе региона импонирует, поскольку создает новые рабочие места в Калининградской области. По его словам, в региональный бюджет бизнесмен платит сотни миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Алиханов рассказал о реконструкции старинного немецкого поселка Железнодорожный под Калининградом. Восстанавливаются памятники немецкого зодчества и строятся туристические объекты.