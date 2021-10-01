Студентки и выпускницы из Калининграда получат по 300 тысяч рублей за первенца

Калининград, 1 октября. Около 800 женщин в регионе получили единоразовую выплату при рождении первенца, заявила министр социальной политики Анжелика Мейстер. В бюджете на эти цели запланировано более 151 млн рублей.

«Предложенную три года назад губернатором Антоном Алихановым поддержку по достоинству оценили молодые семьи. Мы получали много положительных отзывов и просьб распространить эту меру поддержки на тех мам, которые закончили и негосударственные вузы, и внесли изменения в этот нормативный документ, чтобы расширить категорию получателей», — рассказала Анжелика Мейстер журналистам.

Сертификаты получили 399 женщин. Бюджет программы поддержки молодых родителей реализован на 60%. К концу года планируется передать в молодые семьи все заложенные в нее деньги.

Молодые мамы Калининградской области получают единоразовую выплату в 300 тысяч рублей в случае, если родят первого ребенка во время обучения на очной или очно-заочной форме обучения. Деньги полагаются также тем, кто сделает это в течение трех лет после окончания ВУЗа, техникума или колледжа. Требуется только обращение в МФЦ, ребенку не должен исполниться год. Средства от правительства Калининградской области мамы тратят на улучшение жилищный условий, в том числе на ремонт, покупку товаров для малыша, мебель, технику, медицинские услуги.

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