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Устроить стрельбу в школе под Калининградом угрожали двое восьмиклассников
Происшествия
Устроить стрельбу в школе под Калининградом угрожали двое восьмиклассников
pixabay.com  /  14995841

Калининград, 1 октября. Полиция областного города Гусева нашла тех, кто угрожал устроить стрельбу в одной из местных школ. Оказалось, что это двое восьмиклассников. Ученики интерната в Заповедном хотели проверить, как следят за безопасностью в учебных заведениях.

Угрозы начать стрелять в школе №1 звучали дважды за неделю. 26 сентября неизвестный прислал неадекватное сообщение ее ученице. В нем содержались оскорбления в адрес родителей подростка, и девочка переслала запись нескольким знакомым, кто-то пошел в полицию. 

В школе организовали дежурство медиков и оперативников. Многие родители решили забрать детей с уроков. 

«Узнала бы об этом сразу, конечно, не отправила бы ребенка в школу, как и любой адекватный родитель. Муж пол дня простоял под зданием, пока не убедился в безопасности ребенка. Его заверили, что все под контролем», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Елена К. 

Хулиганам полицейские напомнили, что ложное сообщение об акте терроризма — статья, по которой можно угодить за решетку на три года. Калининградцы требуют самого сурового наказания для любителей розыгрышей.  

Ранее ФАН сообщал, что неизвестный угрожал устроить стрельбу в школе Калининградской области. Об рассказали в местной администрации. 

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