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Группа подростков избила 11-летнюю девочку в Калининграде

Происшествия
Группа подростков избила 11-летнюю девочку в Калининграде
pexels.com  / 

Калининград, 1 октября. Толпа школьников избила 11-летнюю девочку в Калининграде. Об этом сообщается в Сети со ссылкой на очевидцев произошедшего. Ребенок лежал на газоне, находящиеся неподалеку дети позвали на помощь своих мам. 

«Она нас обогнала — бежала прямо по дороге. За ней гнались мальчишки, один ехал на велосипеде. Через несколько минут мы с подругой увидели, что она лежит на земле и плачет. Ее обступили люди. Подняться она не могла, держалась за живот и еле говорила. Сказала, что одноклассники били ее в живот. Я учусь в этой же школе и знаю, что это уже не впервые», — рассказала местная жительница. 

В школе пострадавшую назвали «проблемной». Ее мать ограничили в родительских правах из-за трудностей со здоровьем. Вместе с сестрой девочка находится в детском доме.

«Девочки пришли в нашу школу прошлой зимой. У них проблемное поведение, могут сами спровоцировать. Больше я никаких сведений давать не буду», — сообщил социальный педагог. 

Местных жителей такой взгляд на ситуацию возмущает. Они требуют уволить педагога, а также директора учебного заведения, поставить на учет агрессивных мальчиков. 

«Как же это жестоко, заявить, что девочка проблемная, и снять с себя ответственность. Неудивительно, что в школе творится насилие над несовершеннолетними, при таких-то педагогах», — сказала корреспонденту ФАН Зинаида З.

«Родителей мальчиков нужно привлечь к ответственности за избиение!» — говорит ФАН Константин К.

«Таким людям, как этот социальный педагог, нужно сидеть на проходной, в будке, а не работать с детьми», — сообщила корреспонденту ФАН Татьяна С. 

Ребенок лежит в больнице с диагнозом «тупая травма живота». Информация о избиении из медицинского учреждения поступила в полицию, там устанавливают виновников произошедшего. 

Ранее ФАН сообщал, что подростки избили и порезали школьницу в Петербурге. Полиция разыскивает четырех человек, в органы обратился отец пострадавшей.

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