«Мы мерзнем на улице»: почему автобусы Калининграда сходят с маршрутов до 21:00?

На низкую доступность общественного транспорта жалуются жители Калининграда. По их словам, городские автобусы перестают ходить после 21:00 и вернуться домой с работы в это время чрезвычайно сложно. Они высказывают свое недовольство в Сети.

«Вчера с 21:00 стояла на остановке, нужно было уехать. Так и не смогла! 9 автобус показывал, что идет по маршруту до Аллеи Смелых, а потом исчез. То же самое случилось с 74 и 92 маршруткой. Как уехать в нужное время, если у нас автобусы и маршрутки начинают сходить с линии в 19:00?» — жалуется Мария С. в одном из популярных пабликов города.

klgd.ru / Пресс-служба администрации Калининграда

На эту же проблему указывает масса других горожан. Водители просто проезжают мимо заполненных людьми остановок, и сделать с этим они ничего не могут. Автобусы сходят с рейсов.

«Вечером из центра не выехать! Автобуса номер 5 тоже не дождешься!» — говорит Татьяна Д. «С 44 автобусом такая же проблема!» — жалуется Марина Ш. «Я работаю на Герцена до 20:30. Уехать невозможно, пустые автобусы 4 и 25 проезжают мимо, 14 не дождешься!» — говорит Татьяна Т.

Пресс-служба администрации Калининграда /

Обостряется ситуация в выходные дни. Калининградцы утверждают, что транспорт в это время почти исчезает, расписание становится странным. Они вынуждены массово мерзнуть на улице.

«Я живу в бывшем Балтрайоне, могу доехать на работу только на 21 автобусе, но он ходит по расписанию, которое известно только ему одному. А в выходные так вообще два автобуса на весь город!» — рассказывает Дарья Н. «Да со всеми автобусами беда! Вы что там, ку-ку совсем? Особенно в выходные у них какой-то особый график. Люди толпами стоят, уехать не могут», — сообщает Люба Н.

Невские Новости / Анна Крючкова

Местные жители обвиняют в происходящем городскую администрацию. Они уверены, что автобусов и маршруток в городе катастрофически не хватает. Работа перевозчиков в субботу и воскресенье возмущает их особенно сильно.

«Транспорта мало, автобусы рано заканчивают свою работу, в выходные так вообще такое впечатление, что на линиях находится половина. Проезд повышается постоянно, а толку нет, такое ощущение, что это выгодно только перевозчикам», — говорит Надежда Н. «Плохо работает мэрия, это они должны контролировать транспортные службы. Жители жалуются, жалуются, а воз и ныне там. Зарплату не забывают получать», — сообщает Наталья В.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Ситуацию прокомментировала глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, на маршрутах из-за повальной заболеваемости COVID-19 стало не хватать водителей. Была зарегистрирована вспышка среди сотрудников одного из транспортных предприятий. Пострадали работники автобуса №75, а также некоторых других.

«У нас сегодня есть маршруты, где у перевозчика зафиксированы вспышки этого заболевания. Происходит недовыпуск транспортных средств из-за того, что заболели водители. Там работают такие же люди, такие же калининградцы, которые точно так же подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией, и это мы поймали, поймали на прошлой неделе на ряде маршрутов», — сказала Елена Дятлова.

Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

Городские власти убеждают частных перевозчиков в необходимости вакцинации, но проблемы с транспортной доступностью в Калининградской области начались не в 2021 году. Горожане жаловались на частных перевозчиков еще год назад, сообщая о невозможности добраться домой после прекращения режима самоизоляции.

«За 20 минут прошло пять маршруток 68 в одном направлении, другого транспорта не было. Мне нужен был 4 или 10 маршрут. Систему “Глонасс” установили не на весь транспорт, хотя были обязаны. Я звонил в компанию “Автолайн”, потом в центр наблюдения за транспортом, они перекидывают проблемы друг на друга. Кто развел такой бардак? ЧМ-2018 прошел, можно не напрягаться?» — жаловался местный житель калининградским СМИ.

pxhere.com /

Предположения горожанина не лишены оснований. Согласно документу «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры округа “Город Калининград”», опубликованном на сайте местной администрации, «подготовка транспортной системы региона к ЧМ-2018» имеет такую же важность, как «улучшение качества жизни горожан за счет повышения транспортной доступности».

klgd.ru / Городской совет депутатов Калининграда

Проблемы транспортной доступности Калининграда при этом остаются нерешенными. В городе и за его пределами активно развивается дорожная сеть, но новые маршруты не учитывают потребности горожан. Корреспондент ФАН попытался проехать на автобусе с улицы Согласия, 28 к дому номер 112 на Советском проспекте и выяснил, что воспользоваться общественным транспортом для этих целей невозможно. Пешком до точки назначения можно дойти за 30 минут, а поездка на автобусе займет 45 минут.

google.com/maps / pr scr google.com

В 2012 году в крупном микрорайоне «Сельма», где и находится дом на улице Согласия, 28, построили мост, но автобусы на Советский проспект по нему так и не ходят. Транспорт делает крюк по улице Нарвской. В 8:00, в час пик, там скапливаются тридцатиминутные пробки. Живущий на улице Согласия человек, если хочет добраться до Советского проспекта, должен сначала пройти 700 метров до остановки «Бауцентр», а потом сесть там на маршрутку и выйти из нее через 2 минуты, чтобы идти пешком как минимум 20–30 минут. И это при том, что остановка «Бульвар Ф. Лефорта» находится прямо напротив его дома.

google.com/maps / pr scr google.com

По всей видимости, жители Калининградской области часто сталкиваются с описанными выше ситуациями, поэтому вынуждены пользоваться личным транспортом. Согласно данным администрации, изложенным в «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры округа “Город Калининград”», автомобилизация населения Калининграда — одна из самых высоких в России, на 1000 жителей приходится 417 автомобилей. За последние десять лет интенсивность движения в центральной части города увеличилась в 1,6 раза, и улично-дорожная сеть города не справляется в пиковыми потоками машин. Плохие погодные условия провоцируют опасные ситуации на дорогах.

klgd.ru / Городской совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Городские власти ставят перед собой цель мотивировать местных жителей пользоваться общественным транспортом и велосипедами, но дорожная инфраструктура региона находится в зачаточном состоянии. По городу курсирует всего 54 маршрута, которые не довозят жителей до точек назначения и направляются в депо до 21:00, когда горожане еще возвращаются с работы.

klgd.ru / Городской совет депутатов Калининграда

Согласно плану развития транспортной системы Калининграда, к 2035 году положение должно улучшиться за счет восстановившейся сети рельсового транспорта, но трамваи и троллейбусы покроют только 30% передвижений жителей региона. Общественный транспорт будет обеспечивать 42,8% из 478,8 млн. поездок горожан по Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что мэр Ростова рассказал, как решаются проблемы с транспортом в городе. Перевозчики уходят с маршрутов раньше времени, и их за это штрафуют.