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Бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию
Шоу-бизнес
Бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию
vk.com  /  Помощь Гале

Калининград, 30 сентября. Смертельно больной певице Галине Куваевой, исполнившей женскую вокальную партию в знаменитой песне группы «Ленинград» «Менеджер», срочно требуется материальная помощь для проведения операции по трансплантации печени. Об этом сообщается в группе «Помощь Гале» в социальной сети «ВКонтакте». 

Стоимость необходимого артистке лечения — 10 миллионов рублей. Сейчас для певицы собрано меньше полутора миллионов. У нее болезнь Вильсона-Коновалова, и она находится на грани жизни и смерти. 

К калининградцам уже обратилась светская львица Светлана Бондарчук. Она попросила помочь девушке. Карьера в группировке «Ленинград» оказалась для Галины Куваевой непродолжительной. Большую часть жизни она проработала детским педагогом по вокалу, но в историю вошла как бэк-вокалистка одной из самых известных рок-групп России. Средств на дорогостоящее лечение у нее нет. 

Ранее ФАН сообщал, что поклонник Шнурова в Госдуме не поверил в прощальный тур группы «Ленинград». Он принял происходящее за PR-ход. 

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