Полеты в Калининград из Москвы и Петербурга в Ростуризме предложили субсидировать

Калининград, 30 сентября. Чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга предложили субсидировать в Ростуризме. Об этом сказано в проекте приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас субсидируются чартерные рейсы в 68 регионов страны, но на полеты в Калининград из крупнейших городов России скидок нет. Это ограничение и намереваются снять. Организатором чартерных полетов возместят 50% затрат. Компенсации получат туроператоры, имеющие возможность заполнить не менее шести парных рейсов по одному маршруту. Для этого необходимо перевезти не менее 300 человек.

Правила субсидирования внутричартерных рейсов в конце мая утверждал премьер-министр Михаил Мишустин. На реализацию программы, направленной на повышение туристическом привлекательности путешествий по России и снижение стоимости путевок на путешествия внутри страны было выделено 1,2 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы смогут улететь в Берлин и Прагу рейсами авиакомпании Nordwind. Компания терпела значительные убытки из-за запретов на перелеты в Турцию.