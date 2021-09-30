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Актриса Анна Михалкова собирает янтарь на берегу Балтийского моря у Калининграда
Шоу-бизнес
Актриса Анна Михалкова собирает янтарь на берегу Балтийского моря у Калининграда
instagram.com  /  @anikiti4na

Калининград, 30 сентября. Русская актриса Анна Михалкова приехала в регион ради участия в съемках проекта «Васнецова» для телеканала «Россия». Об этом она сообщает в своем Instagram. 

Актриса Анна Михалкова собирает янтарь на берегу Балтийского моря у Калининграда
instagram.com  / pr scr @anikiti4na

Ее героиня — майор полиции и многодетная мать Вероника Васнецова. Благодаря связям бывшего мужа женщина устраивается Следственное управление Калининграда и руководит группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Ей приходятся работать в условиях конфликта с начальством, которое строит ей козни, бороться с подозрительностью коллег и переживать неудачи в личной жизни, терпеть шалости детей. Справиться со всем этим ей помогает сильный характер. 

«Не сомневаюсь, что Михалкова отлично справится с этой ролью, восхищена ее актерским мастерством. С удовольствием смотрю сериалы с участием Михалковой», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия Ж. 

На выходных артистка посетила курортный пригород Калининграда, чтобы погулять по берегу Балтийского моря и пособирать янтарь. Фотографии с отдыха она опубликовала на своей личной странице в соцсети Instagram. 

Ранее ФАН сообщал, что Анна Михалкова посетила бывший королевский курорт Кранц под Калининградом. Компанию ей составила дочка. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Анна Михалкова собирает янтарь на берегу Балтийского моря у Калининграда
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