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Полуразрушенный немецкий дворец спасают власти Калининграда

Общество
Полуразрушенный немецкий дворец спасают власти Калининграда
instagram.com  /  pr scr @aaalikhanov

Калининград, 30 сентября. Разрушающее историческое здание на улице Тюленина спасают местные власти. Об этом сообщает губернатор Антон Алиханов в своем Instagram. 

В официальном реестре объектов культурного наследия Калининградской области датой постройки здания сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт» указан 1899 год. С 2007 года объект — памятник регионального значения.

«Мы смогли подготовить не только проектную документацию, но и ведем работы по реконструкции крыши здания. Успели вовремя, стропильная система почти полностью пришла в негодность», — рассказал Антон Алиханов. 

В следующем году планируется полностью обновить фасады дома на Тюленина и закончить работу над проектом. Новость прокомментировала местная жительница Татьяна С. 

«Я счастлива, что удалось найти способ сохранить это прекрасное строение. Оно одно из самых красивых среди сохранившихся в городе. Надеюсь, что исторические элементы восстановят в первозданном виде, а проект не будет излишне модернизирован в угоду экономии бюджетных средств», — сказала она корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что местных жителей напугали итоги реставрации исторического здания в Советске под Калининградом. Барельефы, по их словам, просто изуродовали. 

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