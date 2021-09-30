Полуразрушенный немецкий дворец спасают власти Калининграда

Калининград, 30 сентября. Разрушающее историческое здание на улице Тюленина спасают местные власти. Об этом сообщает губернатор Антон Алиханов в своем Instagram.

В официальном реестре объектов культурного наследия Калининградской области датой постройки здания сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт» указан 1899 год. С 2007 года объект — памятник регионального значения.

«Мы смогли подготовить не только проектную документацию, но и ведем работы по реконструкции крыши здания. Успели вовремя, стропильная система почти полностью пришла в негодность», — рассказал Антон Алиханов.

В следующем году планируется полностью обновить фасады дома на Тюленина и закончить работу над проектом. Новость прокомментировала местная жительница Татьяна С.

«Я счастлива, что удалось найти способ сохранить это прекрасное строение. Оно одно из самых красивых среди сохранившихся в городе. Надеюсь, что исторические элементы восстановят в первозданном виде, а проект не будет излишне модернизирован в угоду экономии бюджетных средств», — сказала она корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что местных жителей напугали итоги реставрации исторического здания в Советске под Калининградом. Барельефы, по их словам, просто изуродовали.