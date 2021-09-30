Сергей Безруков и Евгений Миронов снимаются в новом фильме в Калининграде

Калининград, 30 сентября. Фильм о Нюрнбергском процессе снимают в регионе. В съемках принимают участие Сергей Безруков и Евгений Миронов. Основным местом действия стало здание музея искусств. Горожане с удивлением наблюдают за работой киноделов.

«Я сначала подумала, что вокруг музея установили новый забор. Пространство вокруг очень изменилось. Калининград становится городом творчества, приятно наблюдать за этим со стороны, хоть и не всегда удобно. Раньше на месте съемок был тротуар», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Кристина Д.

instagram.com / pr scr @incident.kld

На здание музея искусств установлены флаги Франции, Великобритании, США и СССР. В создании картины кроме Безрукова и Миронова принимают участие Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие артисты.

Согласно сюжету, прошедший войну переводчик Игорь Волгин, работающий в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева на Нюрнбегском процессе, встречает на улице девушку Лену и влюбляется. Чтобы быть вместе, молодым людям предстоит пройти через множество препятствий.

Ранее ФАН сообщал, что Равшана Куркова и Михаил Пореченков рассказали о участии в съемках под Калининградом. Речь идет о картине «Чайки».