Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 16:17
16:16
Экономика
Парламент Молдавии не стал обсуждать вопрос о продлении контракта с «Газпромом»
16:16
Происшествия
В Иркутской области осудили членов банды наркодилеров
16:16
Экономика
«Худшее еще впереди»: как попытка «задушить» РФ вышла боком Евросоюзу
16:15
Политика
Володин: Госдума по итогам выборов обновилась почти наполовину
16:12
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев напишет жалобу в «Яндекс.Такси» после отказа водителя его везти
16:10
Армия
Ростех досрочно выполнил контракт с Болгарией на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29
16:04
Весь мир
Полицейские в Калифорнии расстреляли женщину из-за бытового конфликта
16:00
Происшествия
СК в Ленобласти проводит проверку по факту гибели мужчины после разрыва снаряда времен ВОВ
15:59
Экономика
Риелторы назвали московские районы с самым доступным жильем бизнес-класса
15:54
Общество
МВД Дагестана призвало ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков
Все новости

Сергей Безруков и Евгений Миронов снимаются в новом фильме в Калининграде

Шоу-бизнес
Сергей Безруков и Евгений Миронов снимаются в новом фильме в Калининграде
instagram.com  /  pr scr @incident.kld

Калининград, 30 сентября. Фильм о Нюрнбергском процессе снимают в регионе. В съемках принимают участие Сергей Безруков и Евгений Миронов. Основным местом действия стало здание музея искусств. Горожане с удивлением наблюдают за работой киноделов. 

«Я сначала подумала, что вокруг музея установили новый забор. Пространство вокруг очень изменилось. Калининград становится городом творчества, приятно наблюдать за этим со стороны, хоть и не всегда удобно. Раньше на месте съемок был тротуар», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Кристина Д. 

Сергей Безруков и Евгений Миронов снимаются в новом фильме в Калининграде
instagram.com  / pr scr @incident.kld

На здание музея искусств установлены флаги Франции, Великобритании, США и СССР. В создании картины кроме Безрукова и Миронова принимают участие Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие артисты. 

Согласно сюжету, прошедший войну переводчик Игорь Волгин, работающий в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева на Нюрнбегском процессе, встречает на улице девушку Лену и влюбляется. Чтобы быть вместе, молодым людям предстоит пройти через множество препятствий. 

Ранее ФАН сообщал, что Равшана Куркова и Михаил Пореченков рассказали о участии в съемках под Калининградом. Речь идет о картине «Чайки».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Безруков и Евгений Миронов снимаются в новом фильме в Калининграде
россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru