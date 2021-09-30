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Мотоциклист погиб, врезавшись в дерево под Калининградом
Происшествия
Мотоциклист погиб, врезавшись в дерево под Калининградом
instagram.com  /  Пресс-служба УГИБДД по Калининградской области

Калининград, 30 сентября. Молодой мотоциклист скончался после наезда на дерево под Калининградом. Об сообщают в пресс-службе УГИБДД России региона. 

«Мотоцикл «Ямаха» двигался под управлением не справившегося с управлением 25-летнего водителя, который допустил наезд на дерево справа по ходу движения. В результате ДТП он скончался на месте происшествия», — рассказали в УГИБДД. 

Авария произошла на 9 километре автодороги «Липовка-Каштаново-Громово», машина двигалась со стороны поселка Красное в направлении поселка Каштаново. Ситуацию прокомментировали местные жители. 

«Хорошо, что никого за собой не утащил», — сказал корреспонденту ФАН Василий В.

«Деревья вдоль дорог — это страшно, одно дело просто съехать в кювет, а другое вот так вот погибнуть. Шансов выжить после такого очень мало», — рассказала корреспонденту ФАН Анастасия Ж. 

Ранее ФАН сообщал, что иномарка с пассажирами врезалась в дерево под Калининградом. Один из них скончался на месте.

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