Мотоциклист погиб, врезавшись в дерево под Калининградом

Калининград, 30 сентября. Молодой мотоциклист скончался после наезда на дерево под Калининградом. Об сообщают в пресс-службе УГИБДД России региона.

«Мотоцикл «Ямаха» двигался под управлением не справившегося с управлением 25-летнего водителя, который допустил наезд на дерево справа по ходу движения. В результате ДТП он скончался на месте происшествия», — рассказали в УГИБДД.

Авария произошла на 9 километре автодороги «Липовка-Каштаново-Громово», машина двигалась со стороны поселка Красное в направлении поселка Каштаново. Ситуацию прокомментировали местные жители.

«Хорошо, что никого за собой не утащил», — сказал корреспонденту ФАН Василий В.

«Деревья вдоль дорог — это страшно, одно дело просто съехать в кювет, а другое вот так вот погибнуть. Шансов выжить после такого очень мало», — рассказала корреспонденту ФАН Анастасия Ж.