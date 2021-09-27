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Калининградцев атаковали стаи божьих коровок
Общество
Калининградцев атаковали стаи божьих коровок
pixabay.com  / 

Калининград, 27 сентября. Полчища божьих коровок атаковали местных жителей. Калининградцы пожаловались корреспонденту ФАН

«Окна дома открыть просто невозможно! Это какой-то кошмар», — рассказала горожанка Галя С. 

По словам эксперта БФУ им. Канта Натальи Кудикиной, насекомые будут лететь в квартире до тех пор, пока в городе стоит солнечная, теплая погода. Это не должно продолжиться дольше двух недель. 

«Массовый лет молодых жуков в теплые осенние дни — обычное явление, он связан с поисками удобных мест для зимовки. В природе они могут прятаться под опавшую листву, например, но в городе сложно найти укромные места, вот они и залетают в квартиры», — рассказала ФАН доцент института живых систем БФУ им. Канта Наталья Кудикина. 

Ранее ФАН сообщал, что римские власти собрали армию божьих коровок для борьбы с американскими вредителями. С их помощью уничтожали древесных паразитов.

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