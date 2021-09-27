Калининградцев атаковали стаи божьих коровок

Калининград, 27 сентября. Полчища божьих коровок атаковали местных жителей. Калининградцы пожаловались корреспонденту ФАН.

«Окна дома открыть просто невозможно! Это какой-то кошмар», — рассказала горожанка Галя С.

По словам эксперта БФУ им. Канта Натальи Кудикиной, насекомые будут лететь в квартире до тех пор, пока в городе стоит солнечная, теплая погода. Это не должно продолжиться дольше двух недель.

«Массовый лет молодых жуков в теплые осенние дни — обычное явление, он связан с поисками удобных мест для зимовки. В природе они могут прятаться под опавшую листву, например, но в городе сложно найти укромные места, вот они и залетают в квартиры», — рассказала ФАН доцент института живых систем БФУ им. Канта Наталья Кудикина.

Ранее ФАН сообщал, что римские власти собрали армию божьих коровок для борьбы с американскими вредителями. С их помощью уничтожали древесных паразитов.