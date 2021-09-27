Старинный замок Рагнит под Калининградом превратится в культурно-досуговый комплекс

Калининград, 27 сентября. Глава региональной службы охраны памятников Евгений Маслов рассказал, как будут восстанавливать средневековый замок Рагнит под Калининградом. Он высказался в прямом эфире группы правительства области «ВКонтакте».

«Рагнит будут восстанавливать частично. Одно крыло будет превращено в гостиницу, какие-то другие полезные функции будут культурно-туристические. Другую часть Рагнита профессионально законсервируют. Полностью новодела не будет», — сообщил Маслов.

Рагнит — это старинный замок Тевтонского ордена, пострадавший после съемок фильма «Двадцать дней без войны». Он не восстанавливался многие годы, из-за чего оказался почти полностью разрушенным. В 2019 году началась расчистка его руин.

Ранее ФАН сообщал, что благоустроить территорию у замка Рагнит собирались в ущерб самому сооружению. Это выяснила прокуратура.