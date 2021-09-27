Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 22:21
22:14
Политика
«Оператор ГТС Украины» допускает остановку транзита газа в Венгрию
22:06
Общество
Калининградцев атаковали стаи божьих коровок
22:02
Общество
Домашний адрес на бирке чемодана может стать причиной ограбления жилища
21:50
Армия
США испытали ракету с пятикратным превышением скорости звука
21:49
Общество
Поиск нового актера на роль Джеймса Бонда начнется в 2022 году
21:44
Общество
Тимур Родригез и Регина Тодоренко отправились с «Орлом и решкой» в Псков
21:42
Происшествия
Трех девушек на каблуках запрягли в карету на Дворцовой площади в Петербурге
21:40
Общество
Автор книги о Меган Маркл рассказал о ссоре Елизаветы II с женой принца Гарри
21:40
Видео
«Точка на карте». Спецвыпуск — рафтинг в Карелии
21:36
Общество
Продюсер комедии «Друг на продажу» объяснил главный конфликт картины
Все новости

Старинный замок Рагнит под Калининградом превратится в культурно-досуговый комплекс
Общество
Старинный замок Рагнит под Калининградом превратится в культурно-досуговый комплекс
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 27 сентября. Глава региональной службы охраны памятников Евгений Маслов рассказал, как будут восстанавливать средневековый замок Рагнит под Калининградом. Он высказался в прямом эфире группы правительства области «ВКонтакте». 

«Рагнит будут восстанавливать частично. Одно крыло будет превращено в гостиницу, какие-то другие полезные функции будут культурно-туристические. Другую часть Рагнита профессионально законсервируют. Полностью новодела не будет», — сообщил Маслов.

Рагнит — это старинный замок Тевтонского ордена, пострадавший после съемок фильма «Двадцать дней без войны». Он не восстанавливался многие годы, из-за чего оказался почти полностью разрушенным. В 2019 году началась расчистка его руин.

Ранее ФАН сообщал, что благоустроить территорию у замка Рагнит собирались в ущерб самому сооружению. Это выяснила прокуратура.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Старинный замок Рагнит под Калининградом превратится в культурно-досуговый комплекс
россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru