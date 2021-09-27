Вице-адмирал ВМФ России Василий Апанович скончался в Калининградской области

Калининград, 27 сентября. Вице-адмирал Балтийского флота, один из самых опытных морских офицеров современности, Василий Апанович скончался в Калининградской области в возрасте 71 года. Об этом корреспонденту ФАН сообщили коллеги умершего.

«Глубоко сожалею, что ушел из жизни Василий Никанорович, судьба свела нас во время службы на Балтийском флоте. В тот период он был заместителем командующего. Я был свидетелем того, как он организовывал морские парады в городе Балтийске, с какой тщательностью подходил к мелочам. Он был не просто офицером, офицером-балтийцем! Глубоко порядочный, всегда готовый прийти на помощь, подставить свое командирское плечо. Глубоко скорблю», — рассказал корреспонденту ФАН бывший сослуживец Василия Апановича Олег Щ.

Василий Апанович посвятил жизнь служению Родине, защите Отечества, укреплению боевой готовности Балтийского флота. Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Василий Никанорович прошел достойный жизненный путь офицера Военно-морского флота, посвятив себя служению Отечеству. В 1976 году он окончил Калининградское высшее военно-морское училище и начал службу командиром зенитно-ракетной батареи на корабле «Образцовый» Балтийского флота. После ухода на пенсию с должности заместителя командующего Балтфлотом принимал активное участие в общественной жизни Калининградской области, в работе ветеранской организации, являлся председателем «Клуба генералов и адмиралов области», первым заместителем организации «Калининградское землячество белорусов. Это большая потеря для всех нас», — сказал губернатор Антон Алиханов.

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