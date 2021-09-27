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Неизвестный угрожал устроить стрельбу в школе в Калининградской области
Происшествия
Неизвестный угрожал устроить стрельбу в школе в Калининградской области
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Калининград, 27 сентября. В городе Гусев Калининградской области неизвестный злоумышленник взломал страницу школьницы в соцсети «ВКонтакте», после чего разослал сообщения с угрозой устроить стрельбу в одной из школ. Об этом сообщается на странице «Гусевского городского округа» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 26 сентября, в социальных сетях появились сообщения о том, что неизвестный гражданин угрожал устроить стрельбу в одной из Гусевских школ. На данный момент все службы проводят мероприятия, в школах усилен пропускной режим. Учебные заведения работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Голосовое сообщение с угрозами получила ученица школы №1. Она переслала его знакомым и рассказала о случившемся маме, которая обратилась в полицию. В настоящее время УМВД России по Калининградской области проводит проверку. 26 и 27 сентября школу обследовали. Сейчас учебное заведение работает в обычном режиме. 

Ранее ФАН сообщал, что из-за сообщения о минировании в Уфе эвакуировано два торговых центра. Сотрудники экстренных служб вывели на улицу тысячи человек. 

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