Неизвестный угрожал устроить стрельбу в школе в Калининградской области

Калининград, 27 сентября. В городе Гусев Калининградской области неизвестный злоумышленник взломал страницу школьницы в соцсети «ВКонтакте», после чего разослал сообщения с угрозой устроить стрельбу в одной из школ. Об этом сообщается на странице «Гусевского городского округа» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 26 сентября, в социальных сетях появились сообщения о том, что неизвестный гражданин угрожал устроить стрельбу в одной из Гусевских школ. На данный момент все службы проводят мероприятия, в школах усилен пропускной режим. Учебные заведения работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Голосовое сообщение с угрозами получила ученица школы №1. Она переслала его знакомым и рассказала о случившемся маме, которая обратилась в полицию. В настоящее время УМВД России по Калининградской области проводит проверку. 26 и 27 сентября школу обследовали. Сейчас учебное заведение работает в обычном режиме.

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