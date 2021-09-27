Калининград, 27 сентября. В распоряжении ФАН появилось видео с места страшной аварии в Калининграде: пожилой водитель въехал в толпу людей на остановке. Его предоставил местный житель Андрей Ц.

«Лежавшая на земле женщина стонала от боли, а я успокаивал свою девушку. У нее была истерика, она еле-еле вышла на работу. Мы каждый день садимся на этой остановке, и если бы я не задержался на минуту дома, то сидели бы на скамейке, в которую въехали. Это на нее так сильно и подействовало», — рассказал очевидец корреспонденту ФАН.

По данным ГИБДД, в аварии пострадало два человека — женщина и маленький ребенок. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно, пострадавшей женщине 36 лет. Ее отвезли в БСМП, у нее закрытая ЧМТ, подозрение на сотрясение, под вопросом перелом голени и ушиб поясничного отдела позвоночника. Ее девятилетнего сына госпитализировали в ДОБ — у него подозрение на перелом голени, травма колена, под вопросом перелом костей таза и ушиб спины.

Ранее ФАН сообщал, что узнал подробности произошедшего в Калининграде. В остановку влетел водитель 72 лет.