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Перепутал педали: водитель влетел в остановку в Калининграде, ФАН узнал подробности

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:07
Происшествия
Перепутал педали: водитель влетел в остановку в Калининграде, ФАН узнал подробности
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Калининград, 27 сентября. На улице Александра Невского автомобиль на полной скорости влетел в остановку, полную людей. ФАН удалось выяснить подробности произошедшего. 

«Мужчине, который совершил ДТП, 72 года, он ехал на машине марки Renault, пытался высадить пассажира на остановке, но что-то пошло нештатно. Он колесом заехал на тротуар. А после этого, возможно, перепутал педали — испугался. И в результате въехал в остановку», — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая

Как стало известно ФАН, в результате действий водителя пострадали два человека — женщина и маленький ребенок. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее ФАН сообщал, что в Холмогоровке под Калининградом пожилой водитель въехал в толпу людей. Его судили.

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