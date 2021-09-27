Перепутал педали: водитель влетел в остановку в Калининграде, ФАН узнал подробности

Калининград, 27 сентября. На улице Александра Невского автомобиль на полной скорости влетел в остановку, полную людей. ФАН удалось выяснить подробности произошедшего.

«Мужчине, который совершил ДТП, 72 года, он ехал на машине марки Renault, пытался высадить пассажира на остановке, но что-то пошло нештатно. Он колесом заехал на тротуар. А после этого, возможно, перепутал педали — испугался. И в результате въехал в остановку», — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Как стало известно ФАН, в результате действий водителя пострадали два человека — женщина и маленький ребенок. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее ФАН сообщал, что в Холмогоровке под Калининградом пожилой водитель въехал в толпу людей. Его судили.