Четыре автомобиля столкнулись в районе Северного обхода в Калининграде

Калининград, 26 сентября. На Северном обходе в 8:30 утра случилась крупная авария с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

«Со стороны Советского проспекта в направлении Тенистой аллеи двигался автомобиль Lada под управлением 35-летнего водителя, который не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с Mazda под управлением 33-летнего водителя. После столкновения Lada выехал на встречную полосу и и столкнулся с Mercedes. Движущийся за Lada Fiat также допустил столкновение с ней», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

За рулем Mercedes сидел 64-летний пенсионер, Lada управляла 34-летняя женщина. Оба они получили травмы.

Ранее ФАН сообщал, что под Калининградом произошло массовое ДТП. Участники попали в больницу.