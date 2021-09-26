Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 20:23
20:23
Происшествия
Школьница погибла после падения из окна 17-го этажа в Таганроге
20:22
Весь мир
Армия Судана отразила нападение эфиопских сил на район Аль-Фашага
20:20
Политика
Избирательные участки в ФРГ завершили свою работу
20:19
Происшествия
Прилетевшие из Турции жители Екатеринбурга получили в аэропорту поврежденный багаж
20:19
Экономика
Конкурент Skoda Rapid и Hyundai Solaris от Toyota скоро выйдет на авторынок
20:18
Происшествия
Цистерну с битумом сплющило при столкновении с грузовиком в Ленобласти
20:17
Армия
Экс-глава МИД Украины Климкин допустил совмещение военных потенциалов Киева и Варшавы
20:17
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
20:16
Политика
Меркель молча покинула трибуну перед избирателями после новостей о результатах выборов
20:15
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Все новости

Четыре автомобиля столкнулись в районе Северного обхода в Калининграде
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в районе Северного обхода в Калининграде
instagram.com  /  Пресс-служба УГИБДД по Калининградской области

Калининград, 26 сентября. На Северном обходе в 8:30 утра случилась крупная авария с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. 

«Со стороны Советского проспекта в направлении Тенистой аллеи двигался автомобиль Lada под управлением 35-летнего водителя, который не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с Mazda под управлением 33-летнего водителя. После столкновения Lada выехал на встречную полосу и и столкнулся с Mercedes. Движущийся за Lada Fiat также допустил столкновение с ней», — рассказали в пресс-службе ГИБДД. 

За рулем Mercedes сидел 64-летний пенсионер, Lada управляла 34-летняя женщина. Оба они получили травмы. 

Ранее ФАН сообщал, что под Калининградом произошло массовое ДТП. Участники попали в больницу. 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Четыре автомобиля столкнулись в районе Северного обхода в Калининграде
россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru