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Вдова Михаила Таривердиева рассказала о впечатлениях от фестиваля «Кинотавр»
Шоу-бизнес
Вдова Михаила Таривердиева рассказала о впечатлениях от фестиваля «Кинотавр»
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 26 сентября. Вера Таривердиева, руководитель Кафедрального собора и вдова известного композитора, автора таких хитов, как «Не думай о секундах свысока» и «Никого не будет в доме», рассказала в Facebook о посещении фестиваля «Кинотавр». Она следила за тем, кому будет вручен приз имени Таривердиева за лучшую музыку.

«Жюри единогласно присудило приз Алексею Ретинскому за замечательную работу в фильме «Медея». Я этого ждала. И рада, что именно так и произошло. Трижды во время церемонии звучала музыка Таривердиева. Церемония получилась очень трогательной, искренней и стильной, а после закрытия я увлеклась селфи», — говорит вдова композитора.

Вдова Михаила Таривердиева рассказала о впечатлениях от фестиваля «Кинотавр»
facebook.com  / pr scr Tariverdieva Vera

Она сфотографировалась с Чулпан Хаматовой и Мариной Зудиной. Улыбка последней согревала Таривердиеву во время выступления на сцене, рассказала она. 

Ранее ФАН сообщал, как отметят день рождения композитора Таривердиева в Москве. Несколько концертов было организовано и в регионах. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Михаила Таривердиева рассказала о впечатлениях от фестиваля «Кинотавр»
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