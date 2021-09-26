Вдова Михаила Таривердиева рассказала о впечатлениях от фестиваля «Кинотавр»

Калининград, 26 сентября. Вера Таривердиева, руководитель Кафедрального собора и вдова известного композитора, автора таких хитов, как «Не думай о секундах свысока» и «Никого не будет в доме», рассказала в Facebook о посещении фестиваля «Кинотавр». Она следила за тем, кому будет вручен приз имени Таривердиева за лучшую музыку.

«Жюри единогласно присудило приз Алексею Ретинскому за замечательную работу в фильме «Медея». Я этого ждала. И рада, что именно так и произошло. Трижды во время церемонии звучала музыка Таривердиева. Церемония получилась очень трогательной, искренней и стильной, а после закрытия я увлеклась селфи», — говорит вдова композитора.

facebook.com / pr scr Tariverdieva Vera

Она сфотографировалась с Чулпан Хаматовой и Мариной Зудиной. Улыбка последней согревала Таривердиеву во время выступления на сцене, рассказала она.

Ранее ФАН сообщал, как отметят день рождения композитора Таривердиева в Москве. Несколько концертов было организовано и в регионах.