Равшана Куркова и Михаил Пореченков рассказали о съемках в сериале под Калининградом

Калининград, 26 сентября. Актеры сериала «Чайка», повествующем о сложностях региональной волейбольной команды на пути к успеху, рассказали о своих ролях в кинокартине. Известная актриса Равшана Куркова, исполняющая роль звезды спорта, и Михаил Пореченков, играющий ее тренера, сейчас снимаются в Калининграде. Об этом сообщается на сайте АНО «Фестивальная дирекция».

«Я играю Валерию, сильную одинокую женщину, звезду волейбола. Она капитан команды, и сейчас для нее — последняя возможность стать чемпионом», — говорит артистка Равшана Куркова.

festdir.ru / Александр Полищук

Ради роли она начала заниматься волейболом в 40 лет. По ее словам, тренировки заняли несколько месяцев. В работе ей помогают различные дублеры, но главное, считает Куркова — это профессиональное мастерство артиста. Она рассказала о характере своей героини.

«С тренером команды ее связывают непростые личные отношения. Она терпелива, принципиальна, не всегда гибкая и большой профессионал в волейболе», — сообщила Равшана Куркова.

Михаил Пореченков, исполняющий роль тренера по имени Тополь, говорит, что для него главное в «Чайке» — уйти от пошлости. Он надеется вдохновить зрителей на занятия спортом.

«В кадре красивые девочки, красивые отношения, все как в жизни. Главное, чтобы пошлости не было — надеюсь, мы этого избежали. А если кто-то придет в зал и начнет заниматься волейболом, я думаю, будет вообще прекрасно», — говорит Михаил Пореченков.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде стартовали съемки с Михаилом Пореченковым в главной роли. В АНО «Фестивальная дирекция» подробно рассказали о картине.