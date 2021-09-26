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Равшана Куркова и Михаил Пореченков рассказали о съемках в сериале под Калининградом
Шоу-бизнес
Равшана Куркова и Михаил Пореченков рассказали о съемках в сериале под Калининградом
festdir.ru  /  Александр Полищук

Калининград, 26 сентября. Актеры сериала «Чайка», повествующем о сложностях региональной волейбольной команды на пути к успеху, рассказали о своих ролях в кинокартине. Известная актриса Равшана Куркова, исполняющая роль звезды спорта, и Михаил Пореченков, играющий ее тренера, сейчас снимаются в Калининграде. Об этом сообщается на сайте АНО «Фестивальная дирекция».

«Я играю Валерию, сильную одинокую женщину, звезду волейбола. Она капитан команды, и сейчас для нее — последняя возможность стать чемпионом», — говорит артистка Равшана Куркова. 

Равшана Куркова и Михаил Пореченков рассказали о съемках в сериале под Калининградом
festdir.ru  / Александр Полищук

Ради роли она начала заниматься волейболом в 40 лет. По ее словам, тренировки заняли несколько месяцев. В работе ей помогают различные дублеры, но главное, считает Куркова — это профессиональное мастерство артиста. Она рассказала о характере своей героини. 

«С тренером команды ее связывают непростые личные отношения. Она терпелива, принципиальна, не всегда гибкая и большой профессионал в волейболе», — сообщила Равшана Куркова. 

Михаил Пореченков, исполняющий роль тренера по имени Тополь, говорит, что для него главное в «Чайке» — уйти от пошлости. Он надеется вдохновить зрителей на занятия спортом.

«В кадре красивые девочки, красивые отношения, все как в жизни. Главное, чтобы пошлости не было — надеюсь, мы этого избежали. А если кто-то придет в зал и начнет заниматься волейболом, я думаю, будет вообще прекрасно», — говорит Михаил Пореченков. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде стартовали съемки с Михаилом Пореченковым в главной роли. В АНО «Фестивальная дирекция» подробно рассказали о картине.

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Все новости / Шоу-бизнес / Равшана Куркова и Михаил Пореченков рассказали о съемках в сериале под Калининградом
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