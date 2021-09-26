Юные возлюбленные выпали из окна девятого этажа в Калининграде

Калининград, 26 сентября. Тела молодых юноши и девушки в городе обнаружены с повреждениями, характерными для падения с высоты. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в СУ СК России региона. Ведомство проводит доследственную проверку.

«По предварительным данным, компания молодых людей отмечала 18-летие погибшего у него в квартире, расположенной на девятом этаже. В какой-то момент юноша подошел к сидевшей на подоконнике открытого окна 16-летней девушке, обнял ее. Не удержав равновесие, молодые люди выпали из окна квартиры, они состояли в романтических отношениях», — рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

Полученные парнем и девушкой травмы оказались смертельными. Пара скончалась на месте происшествия.

Детально устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Карелии во время ссоры столкнула свою знакомую с пятого этажа. Они вместе выпивали.