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Юные возлюбленные выпали из окна девятого этажа в Калининграде
Происшествия
Юные возлюбленные выпали из окна девятого этажа в Калининграде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининград, 26 сентября. Тела молодых юноши и девушки в городе обнаружены с повреждениями, характерными для падения с высоты. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в СУ СК России региона. Ведомство проводит доследственную проверку.

«По предварительным данным, компания молодых людей отмечала 18-летие погибшего у него в квартире, расположенной на девятом этаже. В какой-то момент юноша подошел к сидевшей на подоконнике открытого окна  16-летней девушке, обнял ее. Не удержав равновесие, молодые люди выпали из окна квартиры, они состояли в романтических отношениях», — рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко. 

Полученные парнем и девушкой травмы оказались смертельными. Пара скончалась на месте происшествия. 

Детально устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. 

Ранее ФАН сообщал, что жительница Карелии во время ссоры столкнула свою знакомую с пятого этажа. Они вместе выпивали.

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