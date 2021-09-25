Острая плитка падает на головы прохожим на одной из улиц Калининграда

Калининград, 25 сентября. Местные жители пожаловались на падающую с дома на улице Интернациональной плитку. Калининградец Алексей А. посчитал необходимым предупредить горожан и сообщил о ситуации ФАН.

«Шли с супругой и буквально в паре шагов от нас упал кусок плитки со здания и разбился. Форма острого угла, разлетелось все о тротуар. Осколок один, но довольно тяжелый, я специально подошел и попробовал на вес. Если бы такой кусок попал по голове, думаю, результат был бы плачевный», — рассказал корреспонденту ФАН местный житель.

Ситуацию прокомментировали другие горожане. Они считают происходящее виной застройщика,. По их мнению, он не смог качественно выполнить свою работу.

«Страшно подумать, во что эта махина превратится через 20–30 лет! Вот оно какое, качество новых строительных материалов», — говорит Вадим Б. «Такие дома дают миллиметр-два осадки в год, и. по-моему, плитку запрещено просто клеить, она должна быть плотно ввинчена. Это незаконно!» — сказал Денис В.

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