Здание в ганзейском стиле станет архитектурной доминантой калининградского курорта

Калининград, 25 сентября. Здание в историческом центре курорта Зеленоградска под Калининградом собираются реконструировать в ганзейском стиле. Оно должно стать новой архитектурной доминантой города.

«В предложении по эскизным решениям предлагается полностью поменять архитектурный облик здания, изменить стилистическое решение», — рассказывают в администрации Зеленоградска.

Дом расположен в историческом центре. Специалисты относят строение к советскому периоду, оно имеет железобетонный каркас и самонесущие кирпичные стены. Решение властей поддержали местные жители.

«С удовольствием слежу за тем, как меняется Зеленоградск. Это здание долго было мне бельмом на глазу, наконец-то до него добрались», — рассказала корреспонденту ФАН калининградка Анастасия Ж.

Ранее ФАН сообщал, что в Зеленоградске появится музей моды телеведущего Александра Васильева. У него на курорте располагается роскошно обставленная квартира.