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Здание в ганзейском стиле станет архитектурной доминантой калининградского курорта
Общество
Здание в ганзейском стиле станет архитектурной доминантой калининградского курорта
zelenogradsk.com  /  Пресс-служба администрации Зеленоградска

Калининград, 25 сентября. Здание в историческом центре курорта Зеленоградска под Калининградом собираются реконструировать в ганзейском стиле. Оно должно стать новой архитектурной доминантой города. 

«В предложении по эскизным решениям предлагается полностью поменять архитектурный облик здания, изменить стилистическое решение», — рассказывают в администрации Зеленоградска. 

Дом расположен в историческом центре. Специалисты относят строение к советскому периоду, оно имеет железобетонный каркас и самонесущие кирпичные стены. Решение властей поддержали местные жители. 

«С удовольствием слежу за тем, как меняется Зеленоградск. Это здание долго было мне бельмом на глазу, наконец-то до него добрались», — рассказала корреспонденту ФАН калининградка Анастасия Ж. 

Ранее ФАН сообщал, что в Зеленоградске появится музей моды телеведущего Александра Васильева. У него на курорте располагается роскошно обставленная квартира.

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