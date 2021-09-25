Пляжи Калининградской области размыло из-за шторма

Калининград, 25 сентября. Пляжи в курортных пригородах региона размыло после сильного ветра. Об этом корреспонденту ФАН сообщила местная жительница Варвара С.

«Вы видели, как с ураганом все затопило? На море, в Зеленоградске, везде. Там вообще пляжа нет, вода прямо по променаде, так красиво! Смыло все!» — рассказала корреспонденту ФАН местная жительнице Варвара С.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что размывы пляжей происходят ежегодно. По словам представителя ведомства, отлив произойдет совсем скоро. С разрушением зоны отдыха горожан активно борются местные власти.

«В суммарном выражении реализация с 2022 года по 2025 год всех запланированных мероприятий позволит сохранить около 12,8 млрд рублей и ежегодно, начиная с 2026 года, позволит получать от отдыхающих и работающих в туристической сфере порядка 12 млрд рублей в виде налоговых поступлений в государственный бюджет», — рассказывал губернатор Калининградской области Антон Алиханов ТАСС.

Ранее ФАН сообщал, что Балтийское море Калининградской области окрасилось в желтый цвет. Винной всему стало цветение сосен.