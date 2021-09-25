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Алиханов рассказал о реконструкции старинного поселка Железнодорожный под Калининградом
Общество
Алиханов рассказал о реконструкции старинного поселка Железнодорожный под Калининградом
instagram.com  /  fkr_39

Калининград, 25 сентября. Губернатор Антон Алиханов рассказал о реконструкции старинного поселка Железнодорожный. В нем восстанавливаются памятники немецкого зодчества и строятся туристические объекты, на эти цели было выделено 100 млн рублей. 

«Продолжаем ревитализацию Железнодорожного. Помимо капитального ремонта жилых домов уже начали благоустройство центральной площади города», — говорит глава региона. 

Алиханов рассказал о реконструкции старинного поселка Железнодорожный под Калининградом
instagram.com  / fkr_39

Он также отметил, что капитальный ремонт ожидается в домах на улице Октябрьской, Коммунистической и Первомайской. Восстановлению подлежит и местный Дом культуры. 

Ранее ФАН сообщал, что из странного поселка под Калининградом планируют сделать туристический центр. Там будет и благоустроенная пляжная зона. 

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