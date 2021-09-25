Алиханов рассказал о реконструкции старинного поселка Железнодорожный под Калининградом

Калининград, 25 сентября. Губернатор Антон Алиханов рассказал о реконструкции старинного поселка Железнодорожный. В нем восстанавливаются памятники немецкого зодчества и строятся туристические объекты, на эти цели было выделено 100 млн рублей.

«Продолжаем ревитализацию Железнодорожного. Помимо капитального ремонта жилых домов уже начали благоустройство центральной площади города», — говорит глава региона.

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Он также отметил, что капитальный ремонт ожидается в домах на улице Октябрьской, Коммунистической и Первомайской. Восстановлению подлежит и местный Дом культуры.

Ранее ФАН сообщал, что из странного поселка под Калининградом планируют сделать туристический центр. Там будет и благоустроенная пляжная зона.