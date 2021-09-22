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Черного лесоруба задержали в Калининградской области
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Черного лесоруба задержали в Калининградской области
Происшествия
Черного лесоруба задержали в Калининградской области
pixabay.com  /  TimHill

Калининград, 22 сентября. В городе Черняховске Калининградской области полицейские задержали мужчину, срубившего деревьев на сумму свыше миллиона рублей. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в региональном УМВД. 

«Проводились оперативно-профилактические мероприятия по выявлению незаконной порубки деревьев. Злоумышленник был пойман с поличным. Он пилил деревья и складывал стволы в машину», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Местный житель успел спилить 52 ольхи на землях областного муниципального бюджетного учреждения. Ущерб оценивается в 1 млн 188 тысяч рублей.

У калининградца изъяли две бензопилы, трактор, автомашину и древесину. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере», преступнику грозит до десяти лет лишения свободы. 

Ранее ФАН сообщал, что во Владимирской области лес активно восстанавливают. На сегодняшний день план по посадкам выполнен полностью. 

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Все новости / Происшествия / Черного лесоруба задержали в Калининградской области
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