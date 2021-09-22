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Пользователей Сети напугал результат реставрации исторического здания в Калининградской области
Общество
Пользователей Сети напугал результат реставрации исторического здания в Калининградской области
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 22 сентября. Местные жители пришли в ужас, увидев, как отреставрировали один из фасадов в городе Черняховске в Калининградской области, бывшем Инстербурге. Об этом стало известно после многочисленных публикаций в социальных сетях.

«И на это уходят мои взносы? Какой стыд»,  — сказала корреспонденту ФАН горожанка Анастасия С. 

Калининградцев просто поразил слепок с головы женщины с изуродованным носом и искалеченным подбородком. Его изображение может стать местным мемом. 

«От создателей «Аленки» и бюста Ладушкину. Стабильность — признак мастерства», — пишет в Сети калининградец Василий В. 

«Скульптура «Мое прекрасное доброе утро», — говорит Алена В. 

Жителей Калининграда напугал результат реставрации дома в бывшем немецком Инстербурге
vk.com  / pr scr vk.com

Ситуацию прокомментировали в региональном «Фонде капитального ремонта». По мнению представителя организации Василия Цветкова, слепок скульптуры в Черняховске оригинальный и выглядел так изначально. 

«Мы являемся техническими заказчиками выполнения работ. Строительно-монтажные работы выполняет подрядчик, который выиграл электронный аукцион. В 2018 году было принято решение зафиксировать состояние декоративного элемента, провести грунтовку специальным составом, гидрофибизацию, окрасить, но без работ по восстановлению», — сказано в Сети. 

Ранее ФАН были названы памятники, которые россияне потребовали снести. Среди них есть скульптура, посвященная «главному хулигану российской поэзии» Сергею Есенину.

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