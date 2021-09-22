Нацпарк Куршская коса под Калининградом посетило рекордное число туристов за лето

Калининград, 22 сентября. Прошедшим летом национальный парк Куршская коса посетило самое большое число туристов за всю историю его существования. Об этом сообщает генеральный директор Анатолий Калина.

По его словам, произошедшее стало самым настоящим испытанием для хрупкой экосистемы косы, но инфраструктура парка оказалась настолько мощной, что успешно справилась с потоком отдыхающих.

«Мы официально приняли 1 300 тургрупп, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Все они приезжали на больших и малых автобусах вместимостью от 10 до 60 человек. Тысячи людей самостоятельно прибывало и на рейсовых автобусах, и легковых автомашинах», — говорит Анатолий Калина.

Смотровая площадка на высоте Эфа, по его словам, за сутки принимала до трех тысяч человек, но работа с туроператорами позволила грамотно распределить туристов по экологическим маршрутам.

«У нацпарка на сегодня еще есть определенные резервы для развития и расширения инфраструктуры гостеприимства. Так, при реконструкции основной дороги через косу планируется увеличить число парковочных мест для автотранспорта. На той же высоте Эфа собираемся иначе организовать и расширить стоянки», — говорит Анатолий Калина.

Уже ведется сооружение новых смотровых площадок. Обновление ждет весь нацпарк.

Ранее ФАН сообщал, что «Танцующий лес» на Куршской косе закрыли на реконструкцию. Он закрыт для посещения с сентября.