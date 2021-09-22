Иномарка с пассажирами врезалась в дерево под Калининградом, есть жертвы

Калининград, 22 сентября. Страшное ДТП произошло в городе Светлом Калининградской области в 2:30 ночи. Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы легкой и средней тяжести, сообщают корреспонденту ФАН.

«Три 17-летних и 18-летний пассажиры получили телесные повреждения, 19-летний местный житель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель не справился с управлением, съехал на проселочную дорогу в районе дома №32Е по улице Гагарина и врезался в дерево», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе УГИБДД по Калининградской области.

instagram.com / Пресс-служба УГИБДД по Калининградской области

Компания молодых людей ехала по дороге «Ижевск-Светлый» на автомобиле Mazda. Проблемы с управлением возникли у них на прямом участке дороги третьего километра, машина опрокинулась.

«Не садитесь за руль уставшими или в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, учитывайте дорожные условия, трезво оценивайте свой опыт вождения, учитывайте направление движения и скорость движения», — рекомендуют в УГИБДД по Калининградской области.

instagram.com / Пресс-служба УГИБДД по Калининградской области

Ранее ФАН сообщал, что более десяти человек госпитализировали после столкновения легковушки и микроавтобуса под Калугой. ДТП произошло на 91-м километре трассы А-130 Москва — Малоярославец — Рославль.