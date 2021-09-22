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Одинокий пенсионер заживо сгорел при пожаре из-за курения под Калининградом
Происшествия
Одинокий пенсионер заживо сгорел при пожаре из-за курения под Калининградом
СУ СК РФ по Калининградской области  / 

Калининград, 22 сентября. Следователи Нестеровского района выясняют обстоятельства гибели мужчины 78 лет. Его тело было обнаружено во время тушения пожара на улице Новой в поселке Илюшино, сообщают корреспонденту ФАН в СУ СК России по Калининградской области. 

«Проживал погибший один. После осмотра места происшествия установлена предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Очаг возгорания находился на диване в одной из комнат квартиры, на нем спал калининградец», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталья Гацко. 

Точная причина его смерти устанавливается. Назначена пожарно-техническая судмедэкспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что жертвами пожара в Ставрополе стали трое человек. Горела квартира на десятом этаже. 

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