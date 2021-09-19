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Актриса Анна Михалкова посетила бывший королевский курорт Кранц под Калининградом

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 22:26
Шоу-бизнес
Актриса Анна Михалкова посетила бывший королевский курорт Кранц под Калининградом
instagram.com  /  pr scr @anikiti4na

Калининград, 19 сентября. Известная русская актриса Анна Михалкова посетила курортный пригород региона, чтобы провести время со своей дочкой. В бывшем немецком Кранцк, Зеленоградске, она прокатилась на колесе обозрения и сыграла в большие шашки на берегу. Фотографии с отдыха артистка опубликовала в сториз Instagram. 

«Только что видела вас на съемках в Светлогорске», — пишет под ее фото из Калининградской области Яна Ч.
«Аня, спасибо вам за роли, настоящие, живые! Вам веришь! В каждой от вас исходит внутренняя гармония. Сейчас смотрю «Обычная женщина» и восхищаюсь вами», — говорит Валерия Л. 

Актриса Анна Михалкова посетила бывший королевский курорт Кранц под Калининградом
insragram.com  / pr scr @anikiti4na
В регионе Анна Михалкова проживает с 15 августа. Она снимается в сериале. В личном блоге артистка запостила фотографии папок со сценарием. Все они имеют держатели разного цвета, их 16. Эту систему положительно оценила Ингеборга Дапкунайте, а калининградцы надеются встретить любимую актрису на улице. 

«После сериала «Шторм» я ее просто обожаю! А как она вела «Спокойной ночи, малыши!», просто закачаешься. Буду счастлива, если удастся ее встретить и взять автограф. Хочу подарить бабушке, — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия Е. 

Ранее ФАН сообщал, что памятник Табакову установили на могиле режиссера спустя три года после похорон. Он ушел из жизни 12 марта 2018 года.

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