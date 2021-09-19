Калининградцы устроили дебош и избили охранника в одном из крупнейших ТРК города

Калининград, 19 сентября. Ночной дебош устроили 20-летние местные жители в торговом центре на Ленинском проспекте. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии.

«Двое молодых людей с видимыми признаками алкогольного опьянения отказывались выполнять законные требования охранника покинуть здание после закрытия и начали пинать ногами стеклянные витрины магазинов. Остановить агрессоров мужчине не удалось, они накинулись на него и нанесли телесные повреждения», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Ущерб ТРК пока устанавливается. Наряд Росгвардии присек противоправные действия горожан. Ситуацию прокомментировала калининградка Анастасия В.

«Молодежь совсем с катушек слетела, это уже за гранью. Надеюсь, что эти с позволения сказать «мужчины» в отделении получат свое. В первый раз слышу о таком наглом поведении», — сообщила корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия В.

Ранее ФАН сообщал, что росгвардейцы помогли пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе в Татарстане. Благодаря им удалось дождаться врачей.