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Калининградцы устроили дебош и избили охранника в одном из крупнейших ТРК города
Общество
Калининградцы устроили дебош и избили охранника в одном из крупнейших ТРК города
vk.com  /  Пресс-служба Росгвардии по Калининградской области

Калининград, 19 сентября. Ночной дебош устроили 20-летние местные жители в торговом центре на Ленинском проспекте. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии. 

«Двое молодых людей с видимыми признаками алкогольного опьянения отказывались выполнять законные требования охранника покинуть здание после закрытия и начали пинать ногами стеклянные витрины магазинов. Остановить агрессоров мужчине не удалось, они накинулись на него и нанесли телесные повреждения», — рассказывают в пресс-службе ведомства. 

Ущерб ТРК пока устанавливается. Наряд Росгвардии присек противоправные действия горожан. Ситуацию прокомментировала калининградка Анастасия В. 

«Молодежь совсем с катушек слетела, это уже за гранью. Надеюсь, что эти с позволения сказать «мужчины» в отделении получат свое. В первый раз слышу о таком наглом поведении», — сообщила корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия В. 

Ранее ФАН сообщал, что росгвардейцы помогли пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе в Татарстане. Благодаря им удалось дождаться врачей. 

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