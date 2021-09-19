Знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон приехал в Калининград на крестины

Калининград, 19 сентября. Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон прилетел в регион, чтобы встретиться с юными поклонниками и стать крестным у одной из семей. Об этом сообщается в Instagram.

«Спортсмен мирового уровня Джефф Монсон приехал на тренировку подростков в спортивный зал общественной организации «Трезвые поколения» — рассказывают в Сети.

instagram.com / pr scr @fighrer39.ru

«Для меня он пример во всем. Восхищает выдержка этого человека, его воля к победе. Счастлив, что смог с ним познакомиться лично», — рассказал корреспонденту ФАН местный житель Виталий В.

Джеффа Монсона в поездке сопровождают жена и ребенок. Он посетит несколько туристических достопримечательностей, а потом проведет открытый семинар.

Спортсмен занимается политикой, также он двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, тренируется в American Top Team. 9 сентября 2018 года Джефф Монсон стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге состоялся фестиваль единоборств. Лучшие спортсмены России и СНГ, а также их юные последовали встретились на Фестивале единоборств имени Владимира Соловьева.