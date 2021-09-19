Более трех миллиардов рублей выделят на развитие инфраструктуры пляжей в Калининграде

Калининград, 19 сентября. Обустройство пляжей на территории Калининградской области будет профинансировано из федерального бюджета. Об этом сообщают пресс-службе регионального правительства.

«Создание этой инфраструктуры позволит не только создать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов. Наличие современных коммунальных сетей, газопроводов поможет в обеспечении социального и экологического благополучия этих территорий», – отмечает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Заявку от властей Калининграда на получение бюджетных кредитов одобрил президиум Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. На территории Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов появится газ и вода.

В курортных центрах региона будет построено водозаборное сооружение «Отрадное» и водовод от Светлогорска до поселка Приморье, канализационный коллектор от КНС «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в Пионерском», межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы, а также станции водоподготовки в Янтарном.

Ранее ФАН сообщал, что этим летом на калининградских пляжах регулярно тонули туристы. Всеми случаями занимался Следственный комитет.