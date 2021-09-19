Калининградская управляющая компания повесила почтовые ящики вверх ногами

Калининград, 19 сентября. Местные жители пожаловались на работу управляющей компании. Почтовые ящики в их подъезде установили вверх ногами.

«Сегодня УК «Жилфонд» заменила долгожданные почтовые ящики в шестиподъездном доме 55–65 по улице Зоологической. Замена произошла на высшем уровне, хоть плачь…» — комментируют ситуацию они в разговоре с корреспондентом ФАН.

Над необычным дизайнерским решением посмеялись в социальных сетях. Калининградцев поразила безалаберность сотрудников УК.

«Факир был пьян, и фокус не удался», — написал Виталий В. «Вот как-то так, и никак иначе», — сказала Ирина Е.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы пожаловались на отъем парковочных мест управляющей компанией. Мусорные контейнеры установили без согласования с собственниками.