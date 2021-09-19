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Калининградская управляющая компания повесила почтовые ящики вверх ногами
Общество
Калининградская управляющая компания повесила почтовые ящики вверх ногами
instagram.com  /  pr scr @incident.kld

Калининград, 19 сентября. Местные жители пожаловались на работу управляющей компании. Почтовые ящики в их подъезде установили вверх ногами. 

«Сегодня УК «Жилфонд» заменила долгожданные почтовые ящики в шестиподъездном доме 55–65 по улице Зоологической. Замена произошла на высшем уровне, хоть плачь…» — комментируют ситуацию они в разговоре с корреспондентом ФАН. 

Над необычным дизайнерским решением посмеялись в социальных сетях. Калининградцев поразила безалаберность сотрудников УК. 

«Факир был пьян, и фокус не удался», — написал Виталий В.

«Вот как-то так, и никак иначе», — сказала Ирина Е. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы пожаловались на отъем парковочных мест управляющей компанией. Мусорные контейнеры установили без согласования с собственниками. 

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