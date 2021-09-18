Информацию о нарушениях на выборах в Калининграде проверит региональный избирком

Калининград, 18 сентября. Сообщение о покупке голосов на выборах в регионе проверит местный Избирком. Оно появилось в одном из местных популярных пабликов.

«Информация проверяется, все данные направлены в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и проведения проверки установления факта подкупа избирателей», — рассказала пресс-секретарь избиркома Анастасия Буймова.

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В Калининградской области с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Государственной думы, 40 — Калининградской областной, 125 — в окружные советы восьми муниципальных образований, в самом Калининграде в том числе.

Ранее ФАН сообщал, что Диана Гурцкая оценила избирательные участки на предмет доступности для инвалидов. Певица считает, что выборы стали доступнее для людей с ограниченными возможностями.