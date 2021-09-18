Водитель из Калининграда умер в загоревшейся машине, наехав на дерево

Калининград, 18 сентября. Водитель въехал в дерево на большой скорости и скончался на месте. Об этом ФАН сообщают в пресс-службе ГИБДД России региона.

«17 сентября в 22:00 на дороге «Жилино-Неман» неизвестный водитель на Volkswagen, двигаясь со стороны поселка Искра к Ракитино, выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. Его машина загорелась», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ГИБДД России по Калининградской области.

От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее ФАН сообщал, что пострадавшие в ДТП с автобусом паломницы отказались от госпитализации. Их водитель торопился и не справился с управлением из-за сильного бокового ветра.