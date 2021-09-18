Одиннадцатилетняя девочка пропала без вести в Калининградской области

Калининград, 18 сентября. Одиннадцатилетняя девочка не вернулась домой в Калининградской области. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России региона.

«ОМВД России по Зеленоградскому району разыскивает 11-летнюю Маргариту Илица, которая 16 сентября около 14:00 уехала из поселка Муромское Зеленоградского района в сторону Гурьевского района», — рассказывают в полиции.

В последний раз ее видели в 19:00 на одной из улиц города. Девочка остригла и обесцветила волосы, выбрила себе виски, делает нелепый макияж. На вид ей 11-13 лет, рост 160 см.

В момент пропажи была одета в темную рубашку и свободные черные штаны с карманами по бокам, с серо-черно-белым школьным рюкзаком. О местонахождении ребенка местных жителей просят сообщить по адресу 84015032532, 89814626987, 89210055453, либо 02, 102.

«Я считаю, что родители не смотрят за ребенком! Как можно было дать девочке так себя изуродовать? Под кого она косит? Ребенок с выбритыми висками, мы бы за такое дали ремня! И неужели нет свежего фото?» — сказала корреспонденту ФАН калининградка Мария К.

Она уточнила, что ребенок красит в коричневый цвет область под глазами и вокруг глаз. В Сети местная жительница нашла ее фотографии.

Ранее ФАН сообщал, что по пути в школу в Твери бесследно исчезла 16-летняя девушка. Ее объявили в розыск.