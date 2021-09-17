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Калининград открыл двери избирательных участков для голосования на выборах
Политика
Калининград открыл двери избирательных участков для голосования на выборах
ПолитРоссия

Калининград, 17 сентября. Жители Калининграда приходят на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах депутатов в Госдуму VIII созыва.

Первый из трех дней голосования на парламентских выборах начался в Калининградской области. Калининградцы смогут проголосовать с 17 по 19 сентября. Избирательные участки в эти дни будут работать с восьми утра и до восьми вечера.

Голосование будет длиться три дня из-за пандемии коронавируса. На избирательных участках граждане получат бюллетени со списками кандидатов. Итоги станут известны 20 сентября.

В России имеют право голосовать граждане старше 18 лет. Не голосуют люди, признанные недееспособными, а также осужденные, в отношении которых приговор вступил в силу.

Ранее председатель комиссии Элла Памфилова сообщила об открытии видеостены для наблюдения за голосованием на выборах. Всего на избирательных участках установлено более 100 тысяч видеокамер.

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