Калининград открыл двери избирательных участков для голосования на выборах

Калининград, 17 сентября. Жители Калининграда приходят на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах депутатов в Госдуму VIII созыва.

Первый из трех дней голосования на парламентских выборах начался в Калининградской области. Калининградцы смогут проголосовать с 17 по 19 сентября. Избирательные участки в эти дни будут работать с восьми утра и до восьми вечера.

Голосование будет длиться три дня из-за пандемии коронавируса. На избирательных участках граждане получат бюллетени со списками кандидатов. Итоги станут известны 20 сентября.

В России имеют право голосовать граждане старше 18 лет. Не голосуют люди, признанные недееспособными, а также осужденные, в отношении которых приговор вступил в силу.

Ранее председатель комиссии Элла Памфилова сообщила об открытии видеостены для наблюдения за голосованием на выборах. Всего на избирательных участках установлено более 100 тысяч видеокамер.