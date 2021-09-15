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Завод по изготовлению литий-ионных батарей появится в Калининградской области

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 21:13
Экономика
Завод по изготовлению литий-ионных батарей появится в Калининградской области
rosatom.ru

Калининград, 15 сентября. Возведением предприятия по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии займется госкорпорация "Росатом". Проект анонсировали в ее дочерней компании.

Пресс-служба ООО «РЭНЕРА», входящего в топливную компанию Росатома ТВЭЛ, сообщила о совместной с администрацией Калининграда работе над инвестиционным проектом.

«ООО "РЭНЕРА" <...> и правительство Калининградской области подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по размещению на территории Калининградской области производства литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии», — заявили представители фирмы.

В реализации будет помогать компания из Южной Кореи Enertech International Inc. Она занимается созданием систем накопления энергии. РЭНЕРА намерена использовать ее наработки для организации собственного производства.

Российское правительство ранее приняло решение направить около 80 миллиардов рублей на модернизацию и совершенствование электростанций малой мощности. Предполагается, что программа будет завершена до 2024 года.

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росатом калининградская область литий-ионные батареи строительство завода РЭНЕРА
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