Объект культурного наследия под Калининградом выставлен на продажу за 32,6 млн рублей

Калининград, 15 сентября. Агентство по имуществу Калининградской области выставило на торги здание пансионата начала ХХ века «Вид на море» в курортном городе Светлогорске. Начальная цена контракта — 32,6 млн рублей. Об этом сообщается в Instagram «Центра торгов» региона.

«В состав имущественного комплекса входит земельный участок площадью 3788 кв. м. Трехэтажное здание Г-образной формы имеет мансарду, три ризалита, два боковых и один центральный. Дом украшен деревянными элементами и фахверковыми конструкциями», — сказано в Сети.

Пансионат расположен по адресу ул. Приморская, дом 1. Новый собственник обязан будет выполнять работы по сохранению объекта культурного наследия и благоустройству прилегающей территории. Срок — с момента заключения договора купли-продажи по 30 июня 2025 года.

Здание пансионата включено в реестр памятников истории и культуры с февраля 2021 года. До этого оно систематически разрушалось, какое-то время там располагался детский сад. О ситуации высказались местные жители.

«Надеюсь, что впоследствии здание станет точкой притяжения туристов. Именно такого должно быть его назначение, хоть какая-то часть архитектурного наследия сохранится», — сказала корреспонденту ФАН калининградка Анастасия В.

Ранее ФАН сообщал, что исторические здания в Пензе распродадут по рублю. Приобретать их будут бизнесмены региона в целью восстановления.