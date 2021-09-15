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Объект культурного наследия под Калининградом выставлен на продажу за 32,6 млн рублей
Общество
Объект культурного наследия под Калининградом выставлен на продажу за 32,6 млн рублей
instagram.com  /  pr scr @gkuct39

Калининград, 15 сентября. Агентство по имуществу Калининградской области выставило на торги здание пансионата начала ХХ века «Вид на море» в курортном городе Светлогорске. Начальная цена контракта — 32,6 млн рублей. Об этом сообщается в Instagram «Центра торгов» региона. 

«В состав имущественного комплекса входит земельный участок площадью 3788 кв. м. Трехэтажное здание Г-образной формы имеет мансарду, три ризалита, два боковых и один центральный. Дом украшен деревянными элементами и фахверковыми конструкциями», — сказано в Сети. 

Пансионат расположен по адресу ул. Приморская, дом 1. Новый собственник обязан будет выполнять работы по сохранению объекта культурного наследия и благоустройству прилегающей территории. Срок — с момента заключения договора купли-продажи по 30 июня 2025 года. 

Здание пансионата включено в реестр памятников истории и культуры с февраля 2021 года. До этого оно систематически разрушалось, какое-то время там располагался детский сад. О ситуации высказались местные жители. 

«Надеюсь, что впоследствии здание станет точкой притяжения туристов. Именно такого должно быть его назначение, хоть какая-то часть архитектурного наследия сохранится», — сказала корреспонденту ФАН калининградка Анастасия В. 

Ранее ФАН сообщал, что исторические здания в Пензе распродадут по рублю. Приобретать их будут бизнесмены региона в целью восстановления. 

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