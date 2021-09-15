Евгений Гришковец расскажет историю из своей жизни на сцене калининградского театра

Калининград, 15 сентября. Известный драматург Евгений Гришковец покажет документальный спектакль «Между делом» на сцене областного драматического театра. Об этом корреспонденту ФАН рассказала пресс-секретарь учреждения Лидия Пименова.

Материалом для представления послужила написанная писателем пьеса. В ее основу положена история помощи неизвестной поэтессе из Кирова, которую артист знакомит с директором группы «Сплин». Впоследствии выясняется, что девушка находится под следствием.

«Между делом» – почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком», — рассказывает Евгений Гришковец о спектакле.

По словам артиста, в московском театре Пушкина, актеры которого и задействованы в спектакле, к пьесе отнеслись с большим вниманием. Евгений Гришковец в одном из интервью называет эту труппу одной из лучших в Москве. В калининградском драмтеатре счастливы принять артистов под свой кров.

«Мы сотрудничаем с писателем с момента его приезда в Калининград. Наш драматический театр — это домашняя площадка, и мы рады, что очень достойные исполнители будут представлять произведение. Такие спектакли привлекают зрителей, очень важно, чтобы они в начале сезона вспомнили о театре, забыли про отпуска и пришли наслаждаться искусством», — рассказала пресс-секретарь областного драматического театра Лидия Пименова.

Пьесу «Между делом» покажут в Калининграде 22 и 23 сентября. Стоимость билетов начинается 1500 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Евгений Гришковец до сих пор жалеет о резких высказываниях в адрес Земфиры. Певица подала на него в суд, но позже отказалась от своих претензий.