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Евгений Гришковец расскажет историю из своей жизни на сцене калининградского театра
Шоу-бизнес
Евгений Гришковец расскажет историю из своей жизни на сцене калининградского театра
instagram.com  /  pr scr @egrishkovets

Калининград, 15 сентября. Известный драматург Евгений Гришковец покажет документальный спектакль «Между делом» на сцене областного драматического театра. Об этом корреспонденту ФАН рассказала пресс-секретарь учреждения Лидия Пименова. 

Материалом для представления послужила написанная писателем пьеса. В ее основу положена история помощи неизвестной поэтессе из Кирова, которую артист знакомит с директором группы «Сплин». Впоследствии выясняется, что девушка находится под следствием. 

«Между делом» – почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком», — рассказывает Евгений Гришковец о спектакле. 

По словам артиста, в московском театре Пушкина, актеры которого и задействованы в спектакле, к пьесе отнеслись с большим вниманием. Евгений Гришковец в одном из интервью называет эту труппу одной из лучших в Москве. В калининградском драмтеатре счастливы принять артистов под свой кров.

«Мы сотрудничаем с писателем с момента его приезда в Калининград. Наш драматический театр — это домашняя площадка, и мы рады, что очень достойные исполнители будут представлять произведение. Такие спектакли привлекают зрителей, очень важно, чтобы они в начале сезона вспомнили о театре, забыли про отпуска и пришли наслаждаться искусством», — рассказала пресс-секретарь областного драматического театра Лидия Пименова. 

Пьесу «Между делом» покажут в Калининграде 22 и 23 сентября. Стоимость билетов начинается 1500 рублей. 

Ранее ФАН сообщал, что Евгений Гришковец до сих пор жалеет о резких высказываниях в адрес Земфиры. Певица подала на него в суд, но позже отказалась от своих претензий. 

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