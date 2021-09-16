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В соцсетях переживают за кота, на несколько дней запертого в машине в Калининграде
Общество
В соцсетях переживают за кота, на несколько дней запертого в машине в Калининграде
vk.com  /  КОТОПЕС39 обьявления,помощь бездомным животным

Калининград, 15 сентября. Местные жители обвиняют в жестоком обращению владелицу машины марки Ford, стоящей в одном из дворов города. По их словам, в ней находится задыхающийся от жары кот, и его жизни может угрожать опасность. 

«На Машиностроительной возле 29 школы заперт кот. Судя по всему, ему обустроили дом: в салоне миски с едой и даже лоток, но не видно воды. Зато видно, как запотели изнутри закрытые наглухо окна. Очевидцы пишут, как животное тяжело дышит с открытым ртом. Это означает, что налицо серьезный перегрев», — пишут калининградцы в Сети. 

Еще большее возмущение высказывают волонтеры. Они опубликовали объявление в группе зоозащитников, посчитав, что животное проводит в запертой машине по двое суток. 

«Найден кот в закрытой машине, тяжело дышит. Хозяева, откликнитесь, ему нужна помощь. Сообщите им немедленно! В машине жарко, и даже на стеклах испарина.  Неизвестно, есть ли у него вода, непонятно, сколько времени он там сидит. Заметила я его 13 сентября, на следующий день кот все еще в машине!» — говорят волонтеры. 

Калининградцы требуют освободить кота из запотевающей от жары машины
vk.com  / КОТОПЕС39 объявления, помощь бездомным животным

Калининградцы написали массу нелестных комментариев в адрес хозяина животного. Сгоряча они пожелали ему пережить такие же мучения, что и страдающий от духоты кот, о чем рассказали корреспонденту ФАН

«Я бы разбил окно», — говорит Валерий В. 

«Жестокое обращение с животными — это статья! Посмотрела бы я, как он сидит по 15 суток в машине без воды», — сообщил корреспонденту ФАН Андрей И. 

Ситуацию прояснила местная жительница Елена Ч. Оказалось, что коты бездомные, и в машину их поселила сердобольная женщина, которая до этого отстроила для них дом. 

«Неравнодушная женщина сделала бездомным котам домик в кустах, но какой-то сосед его сломал. После этого она поселила их в своей машине: оборудовала спальные места, ставит корм, воду, лотки, днем выпускает их гулять. Машина закрыта только на ночь, от собак, которые живут в округе. Сегодня в 8:30 черно-белый кот гулял на улице, в машине его уже не было. Спасибо всем, кто за него переживал», — рассказывает Елена Ч. 

Ранее ФАН сообщал, что в Пермском крае кот Тимоша спас от смерти семью во время пожара. Он начал будить своих хозяев. 

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