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Гришковец признался, что до сих пор жалеет о высказывании в отношении Земфиры
Шоу-бизнес
Гришковец признался, что до сих пор жалеет о высказывании в отношении Земфиры
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 15 сентября. Известный актер Евгений Гришковец жалеет о свей несдержанности в адрес певицы Земфиры. Об этом он рассказал в интервью одному из местных порталов. В Калининграде артист готовится представить новый спектакль «Между делом». 

«Нужно быть, конечно, сдержаннее, спокойнее, не позволять себе слабости, раздражения, категоричности и гнева. Гнев — это всегда проявление несдержанности, неаккуратности, невоспитанности. Так что мне нечем гордиться в ситуации этого моего высказывания. Я о нем сожалею, я это сказал», — сообщил Евгений Гришковец. 

Он уточнил, что представители Земфиры подавали иск в Центральный районный суд Калининграда, но по тому адресу, где он жил 12 лет назад. Его не приняли, повторно писатель ничего не получил. 

Евгений Гришковец в интервью одному из интернет-каналов назвал певицу Земфиру наркозависимой. Она требовала взыскать с драматурга компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, указав, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и отношение к ней близких, друзей и поклонников. Певица указывала, что испытывает физические и моральные страдания, но ей вернули судебную претензию с тем, что иск может быть рассмотрен только по месту жительства Гришковца. Подавать его повторно она уже не стала, артист принес публичные извинения.

Ранее ФАН сообщал, что известный писатель и драматург Гришковец рассказал о своем вынужденном отпуске в Калининграде. Во время карантина у него не было возможности организовывать живые выступления. 

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