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Съемки сериала с Михаилом Пореченковым в главной роли стартовали в Калининграде
Общество
Съемки сериала с Михаилом Пореченковым в главной роли стартовали в Калининграде
instagram.com  /  @porechenkov_official_page

Калининград, 15 сентября. Съемки сериала в Михаилом Пореченковым стартовали в регионе. Шестнадцатисерийная мелодрама о жизни участниц женской волейбольной команды выйдет на экраны весной будущего года.

«Михаил Пореченков играет главную роль в фильме, он является тренером волейбольной команды и приводит ее к успеху», — рассказали корреспонденту ФАН в АНО «Фестивальная дирекция». 

Согласно сюжету, калининградская команда «Чайка» попадает в Суперлигу, но испытывает трудности с финансированием, из-за чего ее покидает ряд ведущих игроков. Остается только главная героиня, которая мечтает подарить победу родному клубу. 

«Катя переживает личную драму: ее отец Леонид (60 лет), стоявший у истоков клуба «Чайка», серьезно болен, а ее жених Александр Родионов (35 лет), по сути, бросает ее, став тренером столичного «Динамо». Девушка остается одна со своей мечтой, «раненая» предательством возлюбленного. У нее нет ничего, кроме твердой решимости бороться до конца», — рассказывают в АНО «Фестивальная дирекция».

Продюсером сериала «Чайка» выступил Рубен Дишдиян, основатель «Централ Партнершип» и «Марс Медиа». Он руководил съемками таких проектов, как «Русалка», «Тарас Бульба», «Брестская крепость», «Доктор Живаго» и другими. Автором сценария стал Стас Иванов. 

Ранее ФАН сообщал, что мать Михаила Пореченкова поздравила сына с днем рождения в эксклюзивном интервью. Она рассказала, что актер больше любит дарить подарки, чем получать их. 

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